В Подмосковье проводят проверку из-за травмирования подростка при попытке сделать селфи
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Инцидент произошёл в одном из дачных домов в Мытищах.
По данным следователей, девочка взяла травматический пистолет отца и стала фотографироваться на мобильный телефон. Во время съёмки она случайно нажала на курок и получила огнестрельное ранение с переломом нижней челюсти.
Установлено, что отец пострадавшей имел разрешение на хранение и ношение оружия, передаёт «ПолитЭксперт».
Ранее сообщалось, что в Тюменской области завели дело по факту гибели подростка в батутном центре.