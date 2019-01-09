В Подмосковье проводят проверку из-за травмирования подростка при попытке сделать селфи

В Московской области проводят доследственную проверку в связи с травмированием 13-летней девочки при попытке сделать селфи. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошёл в одном из дачных домов в Мытищах.

По данным следователей, девочка взяла травматический пистолет отца и стала фотографироваться на мобильный телефон. Во время съёмки она случайно нажала на курок и получила огнестрельное ранение с переломом нижней челюсти.

Установлено, что отец пострадавшей имел разрешение на хранение и ношение оружия, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что в Тюменской области завели дело по факту гибели подростка в батутном центре.