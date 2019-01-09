В Подмосковье проводят проверку из-за травмирования подростка при попытке сделать селфи

Короткая ссылка
В Московской области проводят доследственную проверку в связи с травмированием 13-летней девочки при попытке сделать селфи. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт ГСУ СК России по региону.
В Подмосковье проводят проверку из-за травмирования подростка при попытке сделать селфи
  • © Следственный комитет Российской Федерации

Инцидент произошёл в одном из дачных домов в Мытищах.

По данным следователей, девочка взяла травматический пистолет отца и стала фотографироваться на мобильный телефон. Во время съёмки она случайно нажала на курок и получила огнестрельное ранение с переломом нижней челюсти.

Установлено, что отец пострадавшей имел разрешение на хранение и ношение оружия, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что в Тюменской области завели дело по факту гибели подростка в батутном центре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить