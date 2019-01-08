В Тюменской области завели дело по факту гибели подростка в батутном центре
- РИА Новости
Статья — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека».
По предварительной информации, 5 января 17-летняя девушка получила травму во время прыжков на батуте. Она скончалась на месте.
Расследование взято под личный контроль руководством следственного управления.
В октябре «Реальное время» сообщало, что в Башкирии проводят проверку из-за травмирования пятилетней девочки на скалодроме.