В Тюменской области завели дело по факту гибели подростка в батутном центре

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В Тюменской области завели уголовное дело по факту гибели подростка в батутном центре в одном из ТРЦ. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на областное СУ СК России.
В Тюменской области завели дело по факту гибели подростка в батутном центре
  • РИА Новости

Статья — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека».

По предварительной информации, 5 января 17-летняя девушка получила травму во время прыжков на батуте. Она скончалась на месте.

Расследование взято под личный контроль руководством следственного управления.

В октябре «Реальное время» сообщало, что в Башкирии проводят проверку из-за травмирования пятилетней девочки на скалодроме.

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