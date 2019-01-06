В батутном центре Тюмени умерла девушка-подросток

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В батутном центре Тюмени, находящемся в одном из торгово-развлекательных комплексов города, скончалась девушка, сообщает следственное управление СК России по региону.
В батутном центре Тюмени умерла девушка-подросток
  • РИА Новости

Отмечается, что по факту ЧП проводится доследственная проверка.  

«По предварительным данным, 5 января 2018 года 17-летняя девушка во время прыжков на батуте получила травму, в результате которой скончалась на месте», — говорится в тексте.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.   

Ранее портал Nation News со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Краснодарскому краю сообщал о ходе проверки по факту гибели 16-летнего подростка при подключении новогодней гирлянды.

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