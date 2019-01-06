В батутном центре Тюмени умерла девушка-подросток
- РИА Новости
Отмечается, что по факту ЧП проводится доследственная проверка.
«По предварительным данным, 5 января 2018 года 17-летняя девушка во время прыжков на батуте получила травму, в результате которой скончалась на месте», — говорится в тексте.
В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее портал Nation News со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Краснодарскому краю сообщал о ходе проверки по факту гибели 16-летнего подростка при подключении новогодней гирлянды.