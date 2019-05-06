Помпео выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьеве

Госсекретарь США Майк Помпео выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, заявив о готовности американской стороны оказать необходимую помощь.

«Мы хотели бы выразить соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в самолёте, приземлившемся в Москве... Мы хотим убедиться, что россияне знают, что мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы помочь им, окажем любую возможную помощь», — говорится в заявлении дипломата.

5 мая самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вскоре после вылета вернулся в аэропорт Шереметьево, где загорелся во время посадки. В результате аварии погиб 41 человек.

Соболезнования выразили в том числе во Франции, на Кубе и в Турции.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский также выразил соболезнования в связи с произошедшим.

Заслуженный военный лётчик России Владимир Попов прокомментировал URA.RU ЧП в аэропорту Шереметьево.