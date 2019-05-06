Помпео выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьеве

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Госсекретарь США Майк Помпео выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, заявив о готовности американской стороны оказать необходимую помощь.
Помпео выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьеве
  • Reuters

«Мы хотели бы выразить соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в самолёте, приземлившемся в Москве... Мы хотим убедиться, что россияне знают, что мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы помочь им, окажем любую возможную помощь», — говорится в заявлении дипломата.

5 мая самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вскоре после вылета вернулся в аэропорт Шереметьево, где загорелся во время посадки. В результате аварии погиб 41 человек

Соболезнования выразили в том числе во Франции, на Кубе и в Турции

Избранный президент Украины Владимир Зеленский также выразил соболезнования в связи с произошедшим

Заслуженный военный лётчик России Владимир Попов прокомментировал URA.RU ЧП в аэропорту Шереметьево.

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