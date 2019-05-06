Турция выразила соболезнования в связи с аварией в Шереметьеве

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Министерство иностранных дел Турции выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьеве, где при аварии самолёта Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.
Турция выразила соболезнования в связи с аварией в Шереметьеве
  • AFP
  • © VIKTOR MARCHUKAITES

«С печалью и скорбью восприняли известие о гибели множества людей в результате авиакатастрофы, произошедшей вчера вечером в аэропорту Шереметьево. Разделяем скорбь народа и правительства России, выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении турецкого ведомства.

5 мая вскоре после взлёта следовавший из Москвы в Мурманск самолёт Sukhoi Superjet 100 экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево.

При жёсткой посадке у самолёта подломились стойки и загорелись двигатели, после чего огонь перекинулся на всю хвостовую часть воздушного судна.

По некоторым данным, в самолёт, на борту которого находились 78 человек, могла ударить молния. В результате катастрофы погиб 41 человек

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