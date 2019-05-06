Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
  • РИА Новости

Он отметил, что жизнь является высшей ценностью.

«О том, что её нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в Шереметьеве. Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким и помним о тех, кого больше нет», — написал Зеленский в Facebook.

Ранее МИД Франции заявил, что соболезнует родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

5 мая Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, вскоре после вылета вернулся в Шереметьево, где загорелся во время посадки. По последним данным, погиб 41 человек.

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