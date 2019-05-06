Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.

Он отметил, что жизнь является высшей ценностью.

«О том, что её нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в Шереметьеве. Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким и помним о тех, кого больше нет», — написал Зеленский в Facebook.

Ранее МИД Франции заявил, что соболезнует родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

5 мая Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, вскоре после вылета вернулся в Шереметьево, где загорелся во время посадки. По последним данным, погиб 41 человек.