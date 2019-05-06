В НИИ Склифосовского поступили трое пострадавших при ЧП в Шереметьеве
- Reuters
Как пишет ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы, угрозы их жизни нет.
«Ночью в институт Склифосовского поступили ещё трое пострадавших. Врачи провели полную диагностику состояния пациентов, в настоящее время они находятся в отделении реанимации ожогового центра», — говорится в сообщении.
Как отмечается, комплекс лечебных мероприятий проводится в полном объёме. Таким образом, в настоящее время в институте Склифосовского находятся четыре пострадавших в ЧП в Шереметьеве.
Ранее столичные власти заявили, что двоих пострадавших Шереметьеве в тяжёлом состоянии перевозят в НИИ имени Склифосовского.
Как сообщали в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского, один из доставленных пациентов находится в тяжёлом состоянии, ещё трое — в состоянии средней тяжести.
По последним данным, в результате катастрофы с самолётом, на борту которого находились 78 человек, в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.
Подробнее — в материале RT.