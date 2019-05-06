В НИИ Склифосовского поступили трое пострадавших при ЧП в Шереметьеве

В НИИ имени Склифосовского доставлены ещё трое пострадавших в катастрофе с самолётом в аэропорту Шереметьево, их состояние оценивается как средней тяжести.

Как пишет ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы, угрозы их жизни нет.

«Ночью в институт Склифосовского поступили ещё трое пострадавших. Врачи провели полную диагностику состояния пациентов, в настоящее время они находятся в отделении реанимации ожогового центра», — говорится в сообщении.

Как отмечается, комплекс лечебных мероприятий проводится в полном объёме. Таким образом, в настоящее время в институте Склифосовского находятся четыре пострадавших в ЧП в Шереметьеве.

Ранее столичные власти заявили, что двоих пострадавших Шереметьеве в тяжёлом состоянии перевозят в НИИ имени Склифосовского.

Как сообщали в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского, один из доставленных пациентов находится в тяжёлом состоянии, ещё трое — в состоянии средней тяжести.

По последним данным, в результате катастрофы с самолётом, на борту которого находились 78 человек, в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.

Подробнее — в материале RT.