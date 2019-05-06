Лидер Боливии выразил соболезнования в связи с ЧП с SSJ-100

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Президент Боливии Эво Моралес выразил соболезнования в связи с ЧП с самолётом SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево, в результате которого погиб 41 человек.

«Мы очень сожалеем в связи с воздушным инцидентом в Москве, в котором погиб 41 пассажир и член экипажа. Наши соболезнования и солидарность с народом и правительством России в связи с этой трагедией», — написал Моралес в своём микроблоге в Twitter.

Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил соболезнования семьям жертв рейса SU1492 Москва – Мурманск, совершившего аварийную посадку в Шереметьеве.

В Следственном комитете России сообщили, что из 78 находившихся на борту самолёта SSJ-100, выжили 37 человек.

ЧП произошло вечером, 5 мая.

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