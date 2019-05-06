В Мурманской области объявлен траур из-за ЧП с SSJ-100 в Шереметьеве

В Мурманской области объявлен трёхдневный траур из-за ЧП с самолётом SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.

Аварийно севший в московском аэропорту самолёт выполнял рейс SU1492 Москва – Мурманск.

«К сожалению, подтвердились самые худшие опасения. Объявлено, что погиб 41 человек... С сегодняшнего дня объявляется трёхдневный траур на территории Мурманской области», — цитирует РИА Новости губернатора Андрея Чибиса.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что, по уточнённым данным, из 78 находившихся на борту самолёта SSJ-100, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, выжили 37 человек. Инцидент произошёл вечером в воскресенье, 5 мая.