В Шереметьеве выразили соболезнования семьям погибших при ЧП с SSJ-100

Аэропорт Шереметьево и авиакомпания «Аэрофлот» выразили соболезнования семьям погибших в результате ЧП с самолётом Sukhoj SuperJet 100, выполнявшим рейс SU1492 Москва – Мурманск.

«Руководство и коллективы аэропорта и авиакомпании восприняли как личную трагедию рейса SU1492 «Москва – Мурманск», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте аэропорта.

Отмечается, что аэропорт и авиаперевозчик окажут «всемерное содействие» близким погибших и пострадавшим в ЧП.

Ранее сообщалось, что «АльфаСтрахование» и СОГАЗ выплатят компенсации семьям погибших и пострадавшим при ЧП с самолётом SSJ-100.

В Мурманской области объявлен трёхдневный траур по погибшим.

В Следственном комитете России сообщили, что из 78 находившихся на борту самолёта SSJ-100, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, выжили 37 человек.