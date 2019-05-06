Ространсдзор проведёт внеплановые проверки после ЧП в Шереметьеве

Ространсдзор проведёт внеплановые проверки «Аэрофлота», аэропорта Шереметьево и Государственной корпорации по организации воздушного сообщения после ЧП с самолётом рейса SU1492 Москва — Мурманск.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Оперативным штабом, созданном в связи с авиапроисшествием в Шереметьево, принято решение о проведении Ространснадзором трёх внеплановых проверок», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что будет решаться вопрос относительно соблюдения организациями норм воздушного законодательства в области обеспечения безопасности полётов.

Ранее в Следственном комитете России заявили о наличии нескольких версий ЧП с самолётом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию причин происшествия с самолётом.