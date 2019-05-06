Ространсдзор проведёт внеплановые проверки после ЧП в Шереметьеве
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Оперативным штабом, созданном в связи с авиапроисшествием в Шереметьево, принято решение о проведении Ространснадзором трёх внеплановых проверок», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что будет решаться вопрос относительно соблюдения организациями норм воздушного законодательства в области обеспечения безопасности полётов.
Ранее в Следственном комитете России заявили о наличии нескольких версий ЧП с самолётом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве.
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию причин происшествия с самолётом.