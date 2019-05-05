СК рассматривает несколько версий ЧП в аэропорту Шереметьево

Короткая ссылка
Следствие рассматривает несколько версий ЧП с самолётом Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
СК рассматривает несколько версий ЧП в аэропорту Шереметьево
  • © The Investigative Committee of Russia/Handout via REUTERS

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

«Будет изучена необходимая техническая документация. Следствие рассматривает различные версии произошедшего», — заявила она.

Также сообщалось, что по решению председателя СК Александра Бастрыкина расследование уголовного дела взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее стало известно, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию причин инцидента с самолётом Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить