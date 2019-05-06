Страховые компании «Аэрофлота» выплатят компенсации пассажирам SSJ-100
«Страхование ответственности ПАО «Аэрофлот» за вред, причинённый жизни и здоровью пассажиров, осуществляют компаниями «АльфаСтрахование» и СОГАЗ», — говорится в сообщении пресс-службы «АльфаСтрахования», которое приводит РИА Новости.
В компании подчеркнули, что все выплаты будут произведены в соответствии с действующим законодательством.
Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что жители региона, пострадавшие при ЧП, а также семьи погибших получат выплаты в размере 500 тыс. рублей и 1 млн руб. соответственно.