Страховые компании «Аэрофлота» выплатят компенсации пассажирам SSJ-100

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Компании «АльфаСтрахование» и СОГАЗ, застраховавшие гражданскую ответственность «Аэрофлота», выплатят компенсации семьям погибших и пострадавшим при ЧП с самолётом SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.

«Страхование ответственности ПАО «Аэрофлот» за вред, причинённый жизни и здоровью пассажиров, осуществляют компаниями «АльфаСтрахование» и СОГАЗ», — говорится в сообщении пресс-службы «АльфаСтрахования», которое приводит РИА Новости.

В компании подчеркнули, что все выплаты будут произведены в соответствии с действующим законодательством.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что жители региона, пострадавшие при ЧП, а также семьи погибших получат выплаты в размере 500 тыс. рублей и 1 млн руб. соответственно.

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