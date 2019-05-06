В Мурманской области сообщили о выплатах семьям жертв ЧП с SSJ-100

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Семьи погибших пассажиров рейса SU1492 Москва – Мурманск получат по 1 млн руб., сообщил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

«Мы окажем всем семьям погибших поддержку... Каждая семья получит по 1 млн руб.», — приводит его слова Интерфакс.

При этом пострадавшие в результате ЧП получат от региональных властей выплаты в размере 500 тыс. руб.

В настоящий момент устанавливается, кто из погибших пассажиров проживал в Мурманской области.

Кроме того, решается вопрос о доставке родственников погибших в Москву.

«Это необходимо для посещения места гибели и участия в оперативно-следственных мероприятиях», — сказал Чибис.

Ранее губернатор Мурманской области объявил в регионе трёхдневный траур из-за ЧП с самолётом SSJ-100, в результате которого погиб 41 человек.

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