Останкинская башня погасла в знак скорби по погибшим в ЧП с SSJ-100

Подсветка Останкинской телебашни в Москве погасла до утра в знак скорби по погибшим в результате ЧП с самолётом SSJ-100, совершившим аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.

Об этом сообщили в пресс-службе ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

«Останкинская башня выключает подсветку до утра в знак скорби по жертвам трагедии в Шереметьево», — говорится в сообщении.

Ранее «Аэрофлот» опубликовал список выживших в результате жёсткой посадки самолёта SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что шесть человек были госпитализированы, трое из которых находятся в реанимации.