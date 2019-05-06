Останкинская башня погасла в знак скорби по погибшим в ЧП с SSJ-100
Об этом сообщили в пресс-службе ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».
«Останкинская башня выключает подсветку до утра в знак скорби по жертвам трагедии в Шереметьево», — говорится в сообщении.
Ранее «Аэрофлот» опубликовал список выживших в результате жёсткой посадки самолёта SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что шесть человек были госпитализированы, трое из которых находятся в реанимации.