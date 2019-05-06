Глава МИД Латвии выразил соболезнования семьям погибших в ЧП с SSJ-100

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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил соболезнования родственникам погибших в результате ЧП с самолётом Sukhoj SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при пожаре самолёта авиакомпании «Аэрофлот» в Москве», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

Ранее соболезнования в связи с ЧП с самолётом в Шереметьеве выразили лидер России Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев.

Компания «Аэрофлот» опубликовала список выживших при ЧП пассажиров рейса SU1492 Москва – Мурманск после жёсткой посадки лайнера в Шереметьеве.

СК подтвердил гибель 41 человека.

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