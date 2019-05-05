Путин и Медведев выразили соболезнования в связи с ЧП в Шереметьеве
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Ранее Следственный комитет России подтвердил гибель 13 человек, в том числе двоих детей, при возгорании и аварийной посадке Sukhoi Superjet 100.
«Президент глубоко соболезнует всем родным и близким, кто потерял своих родственников в ходе этого происшествия», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Соболезнования в связи с гибелью людей при ЧП с самолётом также выразил премьер Дмитрий Медведев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.