Путин и Медведев выразили соболезнования в связи с ЧП в Шереметьеве

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев выразили соболезнования в связи с ЧП с самолётом в московском аэропорту Шереметьево.
Путин и Медведев выразили соболезнования в связи с ЧП в Шереметьеве
  • Reuters

Ранее Следственный комитет России подтвердил гибель 13 человек, в том числе двоих детей, при возгорании и аварийной посадке Sukhoi Superjet 100.

«Президент глубоко соболезнует всем родным и близким, кто потерял своих родственников в ходе этого происшествия», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Соболезнования в связи с гибелью людей при ЧП с самолётом также выразил премьер Дмитрий Медведев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

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