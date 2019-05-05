Путин и Медведев выразили соболезнования в связи с ЧП в Шереметьеве

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев выразили соболезнования в связи с ЧП с самолётом в московском аэропорту Шереметьево.

Ранее Следственный комитет России подтвердил гибель 13 человек, в том числе двоих детей, при возгорании и аварийной посадке Sukhoi Superjet 100.

«Президент глубоко соболезнует всем родным и близким, кто потерял своих родственников в ходе этого происшествия», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Соболезнования в связи с гибелью людей при ЧП с самолётом также выразил премьер Дмитрий Медведев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.