СК подтвердил гибель 13 человек в результате ЧП в Шереметьеве

Следственный комитет России подтвердил гибель 13 человек, в том числе двоих детей, при возгорании и аварийной посадке самолёта в аэропорту Шереметьево. Инцидент произошёл вечером в воскресенье, 5 мая. Ранее сообщалось об одном погибшем и четырёх пострадавших.

Reuters

Об этом сообщает РИА Новости. Ранее ТАСС со ссылкой на медиков информировал о 13 погибших в результате инцидента с Sukhoi Superjet 100. Президент России Владимир Путин поручил провести тщательное расследование данного ЧП.