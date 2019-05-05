СК подтвердил гибель 13 человек в результате ЧП в Шереметьеве
Следственный комитет России подтвердил гибель 13 человек, в том числе двоих детей, при возгорании и аварийной посадке самолёта в аэропорту Шереметьево. Инцидент произошёл вечером в воскресенье, 5 мая. Ранее сообщалось об одном погибшем и четырёх пострадавших.
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее ТАСС со ссылкой на медиков информировал о 13 погибших в результате инцидента с Sukhoi Superjet 100.
Президент России Владимир Путин поручил провести тщательное расследование данного ЧП.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube