СК подтвердил гибель 13 человек в результате ЧП в Шереметьеве

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RT
Следственный комитет России подтвердил гибель 13 человек, в том числе двоих детей, при возгорании и аварийной посадке самолёта в аэропорту Шереметьево. Инцидент произошёл вечером в воскресенье, 5 мая. Ранее сообщалось об одном погибшем и четырёх пострадавших.
СК подтвердил гибель 13 человек в результате ЧП в Шереметьеве
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее ТАСС со ссылкой на медиков информировал о 13 погибших в результате инцидента с Sukhoi Superjet 100.

Президент России Владимир Путин поручил провести тщательное расследование данного ЧП.

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