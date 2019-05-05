ФХР выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в московском аэропорту Шереметьево.

«Федерация хоккея России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, и скорейшего выздоровления — получившим травмы», — говорится в сообщении пресс-службы ФХР.

5 мая в аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку, а затем загорелся Sukhoi Superjet 100. В результате инцидента, по данным СК, погибли 13 человек. После ЧП аэропорт работает в ограниченном режиме.

Ранее сообщалось, что вылет сборной России по хоккею в Москву задерживается на один час.