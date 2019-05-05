Вылет сборной России по хоккею в Москву задерживается на один час

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Вылет тренерского штаба и игроков сборной России по хоккею из чешского Брно в Москву задерживается примерно на один час.
Вылет сборной России по хоккею в Москву задерживается на один час
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Федерации хоккея России.

Отмечается, что изначально российская команда должна была вылететь сразу по завершении встречи со сборной Чехии в рамках четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.

5 мая в аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку, а затем загорелся Sukhoi Superjet 100. В результате инцидента, по данным СК, погибли 13 человек. После ЧП аэропорт работает в ограниченном режиме.

Ранее Илья Воробьёв рассказал о составе сборной России на ЧМ-2019 по хоккею.

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