Вылет сборной России по хоккею в Москву задерживается на один час

Вылет тренерского штаба и игроков сборной России по хоккею из чешского Брно в Москву задерживается примерно на один час.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Федерации хоккея России.

Отмечается, что изначально российская команда должна была вылететь сразу по завершении встречи со сборной Чехии в рамках четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.

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