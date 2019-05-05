Очевидец рассказал подробности инцидента с самолётом в Шереметьеве

Очевидец Сергей Рябых в беседе с RT рассказал подробности ЧП с самолётом в аэропорту Шереметьево.

«У нас задерживался рейс, и тут подбежал мужчина и начал на что-то показывать пальцем, кричать: «Смотрите, смотрите!» Мы все обернулись и увидели очень плотный чёрный дым. Потом я подбежал ближе и увидел, как очень сильно горит самолёт, из которого люди выпрыгивают и отбегают от него. У нас на час задержали самолёт, но в аэропорту не было никакой паники. Первые минут 5—7 только все боялись, что самолёт взорвётся, потому что было непонятно, что это такое. Его быстро потушили, буквально за считаные минуты. За одну минуту подъехало очень много пожарных расчётов», — сказал он.

Ранее стало известно, что глава Министерства транспорта России Евгений Дитрих выехал в аэропорт Шереметьево, где вечером в воскресенье, 5 мая, совершил аварийную посадку самолёт SSJ-100.