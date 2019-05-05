СМИ: При возгорании самолёта в Шереметьеве пострадали пять человек

В московском аэропорту Шереметьево в результате возгорания пассажирского самолёта пострадали пять человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Источник сообщил, что все 78 пассажиров горящего самолёта были эвакуированы.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на источник передаёт, что самолёт спустя некоторое время после вылета в Мурманск запросил посадку в аэропорту Шереметьево и при посадке загорелся.

«Предварительно, есть пострадавшие. Направлены как минимум 10 «скорых», — заявил он.

Также источник добавил, что самолёт мог загореться из-за попадания молнии.

Ранее в Шереметьеве самолёт столкнулся с автопогрузчиком.