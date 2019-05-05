Сотрудники СК выехали на место ЧП с самолётом в Шереметьеве

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Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России выехали на место происшествия с самолётом в аэропорту Шереметьево.
Сотрудники СК выехали на место ЧП с самолётом в Шереметьеве
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России. 

«Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России выехали на место происшествия. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», — заявили в ведомстве.

Также источник агентства в экстренных службах заявил, что число пострадавших возросло до шести. 

Ранее источник заявил, что при возгорании самолёта в Шереметьеве пострадали пять человек.

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