Глава Минтранса выехал в Шереметьево в связи с инцидентом с самолётом

Глава Министерства транспорта России Евгений Дитрих выехал в аэропорт Шереметьево, где вечером в воскресенье, 5 мая, совершил аварийную посадку самолёт SSJ-100.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и четверо получили ранения в результате возгорания самолёта в московском аэропорту Шереметьево.