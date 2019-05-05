Глава Минтранса выехал в Шереметьево в связи с инцидентом с самолётом
Глава Министерства транспорта России Евгений Дитрих выехал в аэропорт Шереметьево, где вечером в воскресенье, 5 мая, совершил аварийную посадку самолёт SSJ-100.
- @aero_info_ / Instagram
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и четверо получили ранения в результате возгорания самолёта в московском аэропорту Шереметьево.
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