В ДТП на Кубани погибли четыре человека
По предварительным данным, столкнулись автомобили Volkswagen и ТагАЗ, передаёт Интерфакс.
«Сообщение о ДТП поступило около 20:40. В результате погибли два пассажира иномарки, а также женщина и ребёнок 2017 года рождения из автомобиля ТагАз», — говорится в сообщении.
Как отмечается, один пассажир Volkswagen был госпитализирован.
3 мая в результате ДТП с участием двух автомобилей на Кубани погибли пять человек, было возбуждено уголовное дело.
24 апреля URA.RU передавало, что в Тюменской области в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали шесть человек.