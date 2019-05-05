В ДТП на Кубани погибли четыре человека

В результате столкновения двух автомобилей в станице Новомышастовской на Кубани погибли четыре человека, в том числе ребёнок. Об этом заявили в пресс-службе МВД России по региону.

По предварительным данным, столкнулись автомобили Volkswagen и ТагАЗ, передаёт Интерфакс.

«Сообщение о ДТП поступило около 20:40. В результате погибли два пассажира иномарки, а также женщина и ребёнок 2017 года рождения из автомобиля ТагАз», — говорится в сообщении.

Как отмечается, один пассажир Volkswagen был госпитализирован.

3 мая в результате ДТП с участием двух автомобилей на Кубани погибли пять человек, было возбуждено уголовное дело.

24 апреля URA.RU передавало, что в Тюменской области в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали шесть человек.