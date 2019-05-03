В автоаварии на Кубани погибли пять человек
- © Кирилл Шипицин
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России, на 11-м километре автодороги Белореченск — Нижневеденеевский Hyundai Accent при обгоне в запрещённом месте выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai Verna.
Оба автомобиля загорелись. Водитель Hyundai Verna и трое его пассажиров, а также один пассажир Hyundai Accent погибли. Водитель Hyundai Accent, а также пассажир Hyundai Verna госпитализированы.
Ранее сообщалось, что на Кубани в ДТП один человек погиб и шестеро пострадали.