В автоаварии на Кубани погибли пять человек

В результате ДТП с участием двух автомобилей на Кубани погибли пять человек.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России, на 11-м километре автодороги Белореченск — Нижневеденеевский Hyundai Accent при обгоне в запрещённом месте выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai Verna.

Оба автомобиля загорелись. Водитель Hyundai Verna и трое его пассажиров, а также один пассажир Hyundai Accent погибли. Водитель Hyundai Accent, а также пассажир Hyundai Verna госпитализированы.

Ранее сообщалось, что на Кубани в ДТП один человек погиб и шестеро пострадали.