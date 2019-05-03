В автоаварии на Кубани погибли пять человек

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В результате ДТП с участием двух автомобилей на Кубани погибли пять человек.
В автоаварии на Кубани погибли пять человек
  • © Кирилл Шипицин
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России, на 11-м километре автодороги Белореченск — Нижневеденеевский Hyundai Accent при обгоне в запрещённом месте выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai Verna.

Оба автомобиля загорелись. Водитель Hyundai Verna и трое его пассажиров, а также один пассажир Hyundai Accent погибли. Водитель Hyundai Accent, а также пассажир Hyundai Verna госпитализированы.

Ранее сообщалось, что на Кубани в ДТП один человек погиб и шестеро пострадали.

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