На Кубани в ДТП один человек погиб и шестеро пострадали

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В Краснодарском крае в результате столкновения двух автомобилей один человек погиб и шестеро пострадали. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
На Кубани в ДТП один человек погиб и шестеро пострадали
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Сегодня в 01:45 водитель автомобиля Ford Focus, двигаясь по Анапскому шоссе в городе Новороссийске, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21099», — сообщили в МВД.

Отмечается, что в результате ДТП водитель ВАЗ скончался на месте. Пострадали пассажиры обоих автомобилей, в том числе двое несовершеннолетних.

Ранее портал «Юга.ру» передавал, что в Краснодарском крае возросло число жертв аварии с участием автомобиля скорой помощи.

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