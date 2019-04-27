На Кубани в ДТП один человек погиб и шестеро пострадали

В Краснодарском крае в результате столкновения двух автомобилей один человек погиб и шестеро пострадали. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

«Сегодня в 01:45 водитель автомобиля Ford Focus, двигаясь по Анапскому шоссе в городе Новороссийске, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21099», — сообщили в МВД.

Отмечается, что в результате ДТП водитель ВАЗ скончался на месте. Пострадали пассажиры обоих автомобилей, в том числе двое несовершеннолетних.

Ранее портал «Юга.ру» передавал, что в Краснодарском крае возросло число жертв аварии с участием автомобиля скорой помощи.