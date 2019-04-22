В Краснодарском крае выросло число жертв ДТП со «скорой»

В Краснодарском крае выросло количество жертв ДТП с участием автомобиля скорой помощи, сообщает портал «Юга.ру».

Авария произошла 21 апреля в Крымском районе. На месте погиб водитель «скорой» и пассажирка автомобиля BMW.

Были госпитализированы водитель иномарки, врач и фельдшер. Стало известно, что фельдшер скончалась.

На водителя BMW завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

5 марта URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло массовое ДТП, жертвами которого стали два человека.