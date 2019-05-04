На Кубани возбудили дело после гибели пяти человек в ДТП
- РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Отмечается, что в отношении водителя Hyundai Accent возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее гибель двух или более человек»).
Ранее в МВД сообщили, что на 11-м километре автодороги Белореченск — Нижневеденеевский Hyundai Accent при обгоне в запрещённом месте выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai Verna.
Также URA.RU передавало, что в Тюменской области в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали шесть человек.