Минздрав Карелии рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с поездом

Двое пострадавших при столкновении пассажирского поезда «Ласточка» с грузовиком в Карелии находятся в тяжёлом состоянии, состояние ещё одного оценивается как средней степени тяжести.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.

«У всех пострадавших сочетанные травмы. Два человека в тяжёлом состоянии, один — средней тяжести. Все находятся в Сортавальской ЦРБ, помощь оказывается силами специалистов ЦРБ», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в случае необходимости двое пострадавших, которые находятся в тяжёлом состоянии, будут переведены в республиканскую больницу.

Ранее в Карелии произошло столкновение пассажирского поезда и грузового автомобиля, в результате чего три человека, как сообщалось, получили травмы.

Пассажирка поезда «Ласточка» в беседе с Пятым каналом рассказала о произошедшем.