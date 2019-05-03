Минздрав Карелии рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с поездом

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Двое пострадавших при столкновении пассажирского поезда «Ласточка» с грузовиком в Карелии находятся в тяжёлом состоянии, состояние ещё одного оценивается как средней степени тяжести.
Минздрав Карелии рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с поездом
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.

«У всех пострадавших сочетанные травмы. Два человека в тяжёлом состоянии, один — средней тяжести. Все находятся в Сортавальской ЦРБ, помощь оказывается силами специалистов ЦРБ», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в случае необходимости двое пострадавших, которые находятся в тяжёлом состоянии, будут переведены в республиканскую больницу. 

Ранее в Карелии произошло столкновение пассажирского поезда и грузового автомобиля, в результате чего три человека, как сообщалось, получили травмы. 

Пассажирка поезда «Ласточка» в беседе с Пятым каналом рассказала о произошедшем

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