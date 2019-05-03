Пассажирка рассказала подробности столкновения поезда с грузовиком в Карелии

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Пассажирка поезда «Ласточка» Ольга Набатова в беседе с Пятым каналом рассказала о столкновении состава с грузовиком в Карелии.
Пассажирка рассказала подробности столкновения поезда с грузовиком в Карелии
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Как утверждает Набатова, сначала раздался грохот, никто ничего не понял. Затем она увидела, что в одном из окон вагона образовалась пробоина, но стекло не выпало.

«Поезд остановился, появились проводники, собрали людей и перевели в другие вагоны. Пришла уборщица, убрала стёкла на сидениях. Но грохот, конечно, был страшный, стёкла даже на голове», — заявила Набатова.

Ранее сообщалось, что в Карелии три человека получили травмы в результате столкновения пассажирского поезда и грузового автомобиля.

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