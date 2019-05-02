Эксперт оценил возможность появления «службы воздушных маршалов»
- ©pixabay.com
По словам Тарушкина, в настоящий момент данная тема находится в режиме проработки.
Сытник напомнил, что в СССР в 1970-е годы самолёты сопровождали маршалы, которые боролись с угонщиками.
Он также отметил, что был период, когда у командира корабля было право применить оружие, если действия дебошира угрожали безопасности полёта.
«Всё новое — это хорошо забытое старое. С дебоширами бороться нужно. Не проходит месяца, чтобы какой-нибудь подвыпивший пассажир не устраивал дебош, не пытался открыть люки, выйти из самолёта в полёте или не нахамил проводникам», — пояснил Сытник.
Эксперт добавил, что в настоящее время командир не имеет права покидать кабину воздушного судна ни при каких обстоятельствах.
«Остаются одни проводники — малоподготовленные. Как правило, это девочки, которые не могут ничего сделать с огромным авиадебоширом. Необходимость в воздушных маршалах сегодня есть. Но им же нужно дать права, чтобы они могли применить какие-то спецсредства, хотя бы какие-то баллончики», — заключил Сытник.
Ранее в МВД заявили о возможности появления в России «службы воздушных маршалов».