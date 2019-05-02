Эксперт оценил возможность появления «службы воздушных маршалов»

Заслуженный пилот России член комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник прокомментировал в беседе с RT заявление замначальника полиции по охране общественного порядка УТ МВД России по ЦФО Александра Тарушкина о том, что в стране может появиться «служба воздушных маршалов».

По словам Тарушкина, в настоящий момент данная тема находится в режиме проработки.

Сытник напомнил, что в СССР в 1970-е годы самолёты сопровождали маршалы, которые боролись с угонщиками.

Он также отметил, что был период, когда у командира корабля было право применить оружие, если действия дебошира угрожали безопасности полёта.

«Всё новое — это хорошо забытое старое. С дебоширами бороться нужно. Не проходит месяца, чтобы какой-нибудь подвыпивший пассажир не устраивал дебош, не пытался открыть люки, выйти из самолёта в полёте или не нахамил проводникам», — пояснил Сытник.

Эксперт добавил, что в настоящее время командир не имеет права покидать кабину воздушного судна ни при каких обстоятельствах.

«Остаются одни проводники — малоподготовленные. Как правило, это девочки, которые не могут ничего сделать с огромным авиадебоширом. Необходимость в воздушных маршалах сегодня есть. Но им же нужно дать права, чтобы они могли применить какие-то спецсредства, хотя бы какие-то баллончики», — заключил Сытник.

Ранее в МВД заявили о возможности появления в России «службы воздушных маршалов».