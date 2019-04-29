СМИ: В России могут создать базу данных злостных нарушителей ПДД

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Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров заявил, что в стране может появиться единая база данных злостных нарушителей ПДД.

Об этом он рассказал «Известиям».

«Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит компаниям проверять соискателей на злостные нарушения и лишение прав. В базу данных будут внесены сведения обо всех нарушителях — как россиянах, так и иностранцах», — сказал он.

Мишуров также отметил, что в настоящий момент изучается вопрос о введении запрета для злостных нарушителей правил дорожного движения на трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок.

Ранее новостной портал progorod43.ru сообщал, что в Кировской области за счёт системы фото- и видеофиксации выявили около 43 тыс. нарушений правил дорожного движения с начала года.

В апреле стало известно, что в России могут начать предупреждать конкретных водителей на дорогах о движущихся рядом нарушителях правил дорожного движения. 

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