В Кировской области выявили почти 43 тысячи нарушений ПДД с начала года
- РИА Новости
В основном в автоматическом режиме фиксируют факты превышения установленной скорости.
Уточняется, что всё чаще систему применяют для фиксирования выезда на встречную полосу, проезда на запрещающий сигнал светофора и стоп-линии.
В настоящее время идёт проработка технических решений по фиксации нарушений правил проезда пешеходных переходов.
Ранее «Ридус» передавал, что в ГИБДД России назвали число граждан, погибших в ДТП в 2018 году.