В Кировской области выявили почти 43 тысячи нарушений ПДД с начала года

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В Кировской области за счёт системы фото- и видеофиксации выявили около 43 тыс. нарушений правил дорожного движения с начала года, сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
В Кировской области выявили почти 43 тысячи нарушений ПДД с начала года
  • РИА Новости

В основном в автоматическом режиме фиксируют факты превышения установленной скорости.

Уточняется, что всё чаще систему применяют для фиксирования выезда на встречную полосу, проезда на запрещающий сигнал светофора и стоп-линии.

В настоящее время идёт проработка технических решений по фиксации нарушений правил проезда пешеходных переходов.

Ранее «Ридус» передавал, что в ГИБДД России назвали число граждан, погибших в ДТП в 2018 году.

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