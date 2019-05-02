В МВД заявили о возможности появления в России «службы воздушных маршалов»

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УТ МВД России по ЦФО полковник полиции Александр Тарушкин заявил, что в стране может появиться «служба воздушных маршалов».

Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент данная тема обсуждается и находится в режиме проработки.

«Вы имеете в виду ту инициативу введения «службы авиационных маршалов»? Всё это сейчас находится в обсуждении, но какого-либо решения нет. Всё в режиме проработки, разработки, но не более того, конкретных сроков пока нет», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос агентства о возможности появления на борту самолётов полицейских.

Отмечается, что он также высказал мнение, что наличие сотрудника МВД на борту лайнера во время полёта, «несомненно, остудило бы горячие головы».

Ранее начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров заявил «Известиям», что в стране может появиться единая база данных злостных нарушителей ПДД.