В Совфеде поддержали упрощение получения гражданства для отдельных категорий украинцев

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT решение президента России Владимира Путина подписать указ о категориях иностранных граждан, имеющих право обратиться с заявлением о приёме в российское гражданство в упрощённом порядке.

«Для нас, крымчан, указ президента России Владимира Путина, вводящий упрощённый порядок приобретения российского гражданства, важен и востребован обществом, ведь он объединяет семьи, способствует согласию и стабильности. Чрезвычайно важно, что упрощённый порядок приобретения гражданства распространяется на людей, которые родились и постоянно проживали в Крыму до общенародного референдума 2014 года, однако по каким-то причинам выехали за пределы республики», — считает сенатор.

Ковитиди также отметила, что данное решение принято с целью защиты прав и свобод человека и гражданина.

«Этот указ подтверждает, что русские своих не бросают. Так испокон веку поступали наши предки, пришло и наше время собирать русские силы», — заключила она.

Ранее Путин подписал указ о категориях иностранных граждан, имеющих право обратиться с заявлением о приёме в российское гражданство в упрощённом порядке.

В частности, речь идёт о лицах, родившихся и постоянно проживавших на территории Крыма и выехавших за его пределы до 18 марта 2014 года.