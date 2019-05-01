Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам войны

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, пенсии в среднем вырастут на 9,5 тысячи рублей.

Госдума приняла соответствующий закон 18 апреля, 22 апреля он был одобрен Советом Федерации.

Также в конце апреля Путин подписал указ о ежегодной выплате ветеранам.