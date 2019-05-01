Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам войны
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
- РИА Новости
Согласно закону, пенсии в среднем вырастут на 9,5 тысячи рублей.
Госдума приняла соответствующий закон 18 апреля, 22 апреля он был одобрен Советом Федерации.
Также в конце апреля Путин подписал указ о ежегодной выплате ветеранам.
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