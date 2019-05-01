Заработала всероссийская горячая линия по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей
- РИА Новости
Получить консультацию можно с 1 по 15 мая.
Как напомнили специалисты, чаще всего клещей можно встретить в парках, лесах и на дачных участках. Насекомых могут переносить на своей шерсти животные.
Укус клеща способен спровоцировать вирусный энцефалит, поражающий центральную нервную систему.
Ранее Роспотребнадзор рассказал о профилактике укусов клещей.
Ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань в беседе с НСН назвала наиболее подверженные нападению клещей регионы России.