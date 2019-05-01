Заработала всероссийская горячая линия по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей

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Начала работу всероссийская горячая линия по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт Роспотребнадзора.
Заработала всероссийская горячая линия по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей
  • РИА Новости

Получить консультацию можно с 1 по 15 мая.

Как напомнили специалисты, чаще всего клещей можно встретить в парках, лесах и на дачных участках. Насекомых могут переносить на своей шерсти животные.

Укус клеща способен спровоцировать вирусный энцефалит, поражающий центральную нервную систему.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о профилактике укусов клещей.

Ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань в беседе с НСН назвала наиболее подверженные нападению клещей регионы России.

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