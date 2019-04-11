Роспотребнадзор рассказал о профилактике укусов клещей

Короткая ссылка
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике укусов клещей, сообщает Newinform.
Роспотребнадзор рассказал о профилактике укусов клещей
  • © pixabay.com

В частности, следует носить закрытую одежду, чтобы предотвратить попадание насекомых на кожу. На голову и шею желательно надеть косынку.

Также допускается использование специальных средств, отпугивающих клещей. Репеллентами обрабатывают не только открытые участки тела, но и предметы одежды.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о начале сезона активности клещей. По данным ведомства, в настоящее время количество обратившихся к врачам по поводу укусов не превышает среднемноголетних значений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить