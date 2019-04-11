Роспотребнадзор рассказал о профилактике укусов клещей

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике укусов клещей, сообщает Newinform.

В частности, следует носить закрытую одежду, чтобы предотвратить попадание насекомых на кожу. На голову и шею желательно надеть косынку.

Также допускается использование специальных средств, отпугивающих клещей. Репеллентами обрабатывают не только открытые участки тела, но и предметы одежды.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о начале сезона активности клещей. По данным ведомства, в настоящее время количество обратившихся к врачам по поводу укусов не превышает среднемноголетних значений.