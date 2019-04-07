Россиян предупредили о начале сезона активности клещей

Роспотребнадзор предупредил россиян о начале сезона активности клещей. По данным ведомства, в настоящее время количество обратившихся к врачам по поводу укусов не превышает среднемноголетних значений.

«Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано. Во всех субъектах Российской Федерации Роспотребнадзором организована работа по профилактике болезней, связанных с укусами клещей», — говорится в сообщении.

Как отмечается, с начала года от клещевого энцефалита привито более 800 тыс. человек, планируется привить более 3 млн.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о начале сезона клещей в столичном регионе.

Осенью 2018 года Следственное управление СК России по Тюменской области завело уголовное дело по факту смерти десятилетней девочки в больнице. Как сообщало URA.RU, мать ребёнка утверждала, что во время похода в лес за грибами её дочь укусил клещ, а сотрудники областной больницы №12 якобы несвоевременно оказали помощь.