Эксперт назвала наиболее подверженные нападению клещей регионы России
- РИА Новости
«Ежегодно регистрируется около 500 тыс. случаев присасывания клещей. Каждый год это примерно одинаковая цифра. Только в 2010 году из-за лесных пожаров было снижение численности укусов», — сказала она.
По её словам, «любимым» местом обитания клещей можно назвать столичный регион, поскольку почти 25% заболевших были из Москвы и Московской области.
Как отметила Карань, в группу риска также входят Поволжье, Урал, Свердловская область, Кировская область, Пермский край, Кострома, Вологда, Санкт-Петербург.
Ранее, как сообщал Newinform, Роспотребнадзор рассказал о профилактике укусов клещей.