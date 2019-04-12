Эксперт назвала наиболее подверженные нападению клещей регионы России

Ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань в беседе с НСН назвала наиболее подверженные нападению клещей регионы России.

«Ежегодно регистрируется около 500 тыс. случаев присасывания клещей. Каждый год это примерно одинаковая цифра. Только в 2010 году из-за лесных пожаров было снижение численности укусов», — сказала она.

По её словам, «любимым» местом обитания клещей можно назвать столичный регион, поскольку почти 25% заболевших были из Москвы и Московской области.

Как отметила Карань, в группу риска также входят Поволжье, Урал, Свердловская область, Кировская область, Пермский край, Кострома, Вологда, Санкт-Петербург.

Ранее, как сообщал Newinform, Роспотребнадзор рассказал о профилактике укусов клещей.