Захарова рассказала о значении закона об устойчивом Рунете
«Мы часть этой важной всемирной системы... Но если те угрозы, которые мы слышим от американских политиков, от НАТО, будут воплощены в жизнь, мы хотим быть готовыми к ним. Чтобы в нашей стране, в нашем обществе оставались средства коммуникации», — приводит её слова ТАСС.
22 апреля Совет Федерации в ходе заседания одобрил законопроект о безопасном и устойчивом Рунете.
Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ им. Баумана Виталий Вехов оценил документ в беседе с RT.