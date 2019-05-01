Захарова рассказала о значении закона об устойчивом Рунете

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая в ООН на мероприятии под названием «Роль СМИ в демократии. СМИ и выборы в эпоху дезинформации», рассказала о значении законопроекта об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования Рунета.

«Мы часть этой важной всемирной системы... Но если те угрозы, которые мы слышим от американских политиков, от НАТО, будут воплощены в жизнь, мы хотим быть готовыми к ним. Чтобы в нашей стране, в нашем обществе оставались средства коммуникации», — приводит её слова ТАСС.

22 апреля Совет Федерации в ходе заседания одобрил законопроект о безопасном и устойчивом Рунете.

Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ им. Баумана Виталий Вехов оценил документ в беседе с RT.