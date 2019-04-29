Голодец рассказала о высоком спросе на авиабилеты в Крым

Вице-премьер России Ольга Голодец выразила уверенность в том, что предстоящий курортный сезон в Крыму будет успешным, отметив, что билеты в регион проблематично купить уже сейчас.

«Я в этом (успешности предстоящего курортного сезона. — RT) даже не сомневаюсь. Я сегодня летела в командировку, и билет было купить невозможно», — цитирует её РИА Новости.

По словам Голодец, Крым — любимое место отдыха россиян.

Ранее сообщалось, что Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.

Кроме того, по информации Nation News, «Ласточкино гнездо» назвали самой интересной достопримечательностью полуострова.