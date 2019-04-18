Туристы потратили в Крыму 500 млрд рублей за год

Туристы, посетившие Крым в 2018 году, потратили на жильё и развлечения 500 млрд рублей, сообщает kp.ru.

По данным республиканского Минкурортов, объём налоговых поступлений с 2014 по 2018 год вырос вдвое.

«В 2018 году Крым посетило рекордное число туристов. 6,8 млн туристов — это на 30% больше, чем в 2017 году», — заявил глава ведомства Вадим Волченко.

Что касается 2019 года, то, по словам министра, уже сейчас получен прирост числа отдыхающих на 40%.

Ранее сообщалось, что Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.

Портал Nation News передавал, что «Ласточкино гнездо» назвали самой интересной достопримечательностью Крыма.