Туристы потратили в Крыму 500 млрд рублей за год

Короткая ссылка
Туристы, посетившие Крым в 2018 году, потратили на жильё и развлечения 500 млрд рублей, сообщает kp.ru.
Туристы потратили в Крыму 500 млрд рублей за год
  • Reuters

По данным республиканского Минкурортов, объём налоговых поступлений с 2014 по 2018 год вырос вдвое.

«В 2018 году Крым посетило рекордное число туристов. 6,8 млн туристов — это на 30% больше, чем в 2017 году», — заявил глава ведомства Вадим Волченко.

Что касается 2019 года, то, по словам министра, уже сейчас получен прирост числа отдыхающих на 40%.

Ранее сообщалось, что Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.

Портал Nation News передавал, что «Ласточкино гнездо» назвали самой интересной достопримечательностью Крыма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить