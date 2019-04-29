Караулова отметила Пасху в кругу семьи

Варвара Караулова в ходе пресс-конференции в Москве рассказала, как встретила Пасху, а также отметила, что намерена в скором времени встретиться со своим духовником — отцом Алексеем Уминским.

«Мы отмечали Пасху в кругу семьи. К сожалению, мы ещё с отцом Алексеем не виделись. Очень хотели на самом деле в воскресенье поехать на службу, но очень бурный был ажиотаж, и, честно говоря, не хотелось ехать в церковь под прицелом телекамер», — уточнила она.

При этом, по словам Карауловой, в ближайшее время она «обязательно увидится» с отцом Алексеем.

Варвару Караулову арестовали в октябре 2015 года за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство»*.

В декабре следующего года девушку приговорили к 4,5 года колонии.

16 апреля Вологодский городской суд принял решение освободить её по УДО.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.