Караулова: хочу верить, что моя история стала показательной

Варвара Караулова, осуждённая на 4,5 года за попытку присоединиться к группировке «Исламское государство» (ИГ)* и к настоящему времени вышедшая из тюрьмы по УДО, в ходе пресс-конференции в Москве дала совет девушкам, которые хотят повторить её историю.

«Я надеюсь, что спустя столько времени, столько лет, когда ситуация во многом, конечно, переменилась, уже нет таких желающих, которые хотели бы туда ехать. Я хочу верить, что моя история сыграла роль, стала показательной», — отметила она.

Кроме того, Караулова выразила надежду на то, что девушки, которые, вероятно, хотят повторить её историю, «ещё сто раз подумают и поймут, что это ошибка».

«Счастье — оно не где-то там... Нельзя найти что-то там за горизонтом, в невиданных, диких землях. Стоит оглянуться вокруг, посмотреть, что где-то рядом есть близкие люди, любовь, будущее, и не надо для этого куда-то ехать, верить каким-то непонятным, малознакомым людям», — заключила она.

RT ведёт прямую трансляцию мероприятия.

Ранее Караулова рассказала, что намерена продолжить получение образования.

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.