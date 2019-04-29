Караулова: хочу верить, что моя история стала показательной

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Варвара Караулова, осуждённая на 4,5 года за попытку присоединиться к группировке «Исламское государство» (ИГ)* и к настоящему времени вышедшая из тюрьмы по УДО, в ходе пресс-конференции в Москве дала совет девушкам, которые хотят повторить её историю.
Караулова: хочу верить, что моя история стала показательной
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«Я надеюсь, что спустя столько времени, столько лет, когда ситуация во многом, конечно, переменилась, уже нет таких желающих, которые хотели бы туда ехать. Я хочу верить, что моя история сыграла роль, стала показательной», — отметила она.

Кроме того, Караулова выразила надежду на то, что девушки, которые, вероятно, хотят повторить её историю, «ещё сто раз подумают и поймут, что это ошибка».

«Счастье — оно не где-то там... Нельзя найти что-то там за горизонтом, в невиданных, диких землях. Стоит оглянуться вокруг, посмотреть, что где-то рядом есть близкие люди, любовь, будущее, и не надо для этого куда-то ехать, верить каким-то непонятным, малознакомым людям», — заключила она.

RT ведёт прямую трансляцию мероприятия.

Ранее Караулова рассказала, что намерена продолжить получение образования.

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. 

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