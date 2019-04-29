СМИ: 46% россиян намерены отдыхать от работы в майские праздники

Менее половины россиян намерены отдыхать от работы в майские праздники, сообщает «Российская газета» со ссылкой на опрос, проведённый сервисом Rabota.ru.

В исследовании приняли участие 1,6 тыс. экономически активных граждан, имеющих постоянную работу.

46% респондентов заявили, что будут отдыхать. У 24% сменный график работы, который выпадает на праздники. Ещё 22% проведут на работе часть каникул. 8% будут трудиться в режиме пятидневной рабочей недели.

Из тех, кто работает в праздники, 48% получат компенсацию по обычной ставке, 25% — двойную оплату. У 12% выход на работу не будет оплачен.

Ранее Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе.