Названа важная составляющая успешного бизнеса

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Александра Рыкова
Согласно опросу, проведённому среди российских предпринимателей, важной составляющей успешного ведения бизнеса, по их мнению, является высшее образование.
Названа важная составляющая успешного бизнеса
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Опрос был организован VK Business и исследовательской компанией ResearchMe. С результатами ознакомился RT.

О важности диплома о высшем образовании высказалось 70% опрошенных бизнесменов.

Больше половины респондентов (54%) имеют высшее образование, а у каждого третьего — два и более диплома об окончании вуза.

Большинство опрошенных также отметили, что знания, полученные во время учёбы, оказались для них полезны.

Также часть респондентов высказалась о том, что в родном вузе, помимо необходимых компетенций и навыков, им удалось обзавестись полезными знакомствами. Более трети опрошенных встретили в вузе своего будущего партнёра по бизнесу, четверть — инвестора для своего бизнеса.

Примерно половина участников опроса считает, что будущему предпринимателю полезно будет получить экономическое образование. Каждый третий респондент рекомендует учиться на маркетолога или юриста. Изучить менеджмент советуют 29% опрошенных.

Четверть предпринимателей продолжают учиться. Популярностью пользуются курсы иностранных языков, маркетинга, программирования, психологии, а также обучающие программы для предпринимателей.

В том, что образование им совсем не пригодилось, признались 26% опрошенных.

В опросе приняли участие более 2,6 тыс. респондентов.

Как ранее показало совместное исследование ВНИИ труда и Санкт-Петербургского государственного университета, 43% россиян готовы стать предпринимателями.

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