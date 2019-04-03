Назван средний возраст начинающего предпринимателя в России

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Павел Астахов
В Российском центре содействия молодёжному предпринимательству (ФГБУ «Роспредприниматель») назвали средний возраст начинающего предпринимателя в России.
Назван средний возраст начинающего предпринимателя в России
  • © pixabay.com

Как сообщили RT в организации, он составляет 27—28 лет. 

Отмечается, что, по статистике всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России», проведённого в 2018 году, наиболее популярными областями бизнеса среди молодёжи стали сфера услуг, производство и социальное предпринимательство.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в России было зарегистрировано почти 12 тыс. предпринимателей до 20 лет. 

Больше всего таких бизнесменов в Москве, Челябинской области, Пермском крае, Московской области и Санкт-Петербурге.

При этом самому молодому российскому предпринимателю по состоянию на лето 2018 года было 14 лет.

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