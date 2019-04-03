Назван средний возраст начинающего предпринимателя в России

В Российском центре содействия молодёжному предпринимательству (ФГБУ «Роспредприниматель») назвали средний возраст начинающего предпринимателя в России.

Как сообщили RT в организации, он составляет 27—28 лет.

Отмечается, что, по статистике всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России», проведённого в 2018 году, наиболее популярными областями бизнеса среди молодёжи стали сфера услуг, производство и социальное предпринимательство.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в России было зарегистрировано почти 12 тыс. предпринимателей до 20 лет.

Больше всего таких бизнесменов в Москве, Челябинской области, Пермском крае, Московской области и Санкт-Петербурге.

При этом самому молодому российскому предпринимателю по состоянию на лето 2018 года было 14 лет.