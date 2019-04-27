В Госдуме оценили идею упрощения получения гражданства для украинцев

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина о том, что упрощённый порядок получения российского гражданства в будущем может быть распространён на всех жителей Украины.
В Госдуме оценили идею упрощения получения гражданства для украинцев
  • РИА Новости

«Данное решение абсолютно правильное, выверенное и логичное. Мы уже давно говорили о том, что это нужно сделать. Хорошо, что сейчас это начинает осуществляться. Многие страны так делают, поэтому здесь нет ничего принципиально нового. Важно использовать эту практику. Идея, на мой взгляд, должна быть реализована как можно быстрее. Безусловно, это будет способствовать укреплению связей между Россией и Украиной», — заявил депутат.

По словам Новикова, сегодняшняя политика на Украине не соответствует интересам граждан, которые, голосуя против Петра Порошенко на прошедших выборах, «высказались против разделения наших народов».

Ранее Путин заявил, что упрощённый порядок получения российского гражданства в будущем может быть распространён на всех жителей Украины.

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